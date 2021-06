Flugtickets: Rekord an Entschädigungen erstritten

4593 Verfahren abgeschlossen

So gingen im Vorjahr 5977 schriftliche Schlichtungsanträge ein, wobei die durchschnittliche Reaktionszeit für eine erste Rückmeldung an die Antragstellenden weniger als vier Tage betrug. Insgesamt wurden 4593 Verfahren abgeschlossen, was einen Anstieg von zehn Prozent zum Vorjahr bedeutet. Anträge sind schriftlich einzubringen, damit alle Unterlagen vorliegen und rasch Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen werden kann. Im Rahmen von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren verhilft die apf Passagieren kostenlos zu ihrem Recht. Das Online-Formular ist unter www.passagier.at abrufbar.