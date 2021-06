„Fun & Action“ gibt‘s in Linz heuer den ganzen Tag

„Tolle Chance nach Corona-Jahr“

Gerade nach diesem schwierigen Jahr ist die Aktion wirklich eine tolle Chance, dass Kinder den Spaß an der Bewegung entdecken und mit dem Sport in Kontakt kommen können", so die Linzer Sportstadträtin, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Aufgrund der großen Beliebtheit der mit Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung und der Kronen Zeitung durchgeführten Aktion gilt: Wer sich den Ferien-Hit heuer nicht entgehen lassen will, sollte sich schnell informieren und anmelden: livasport.at/fun-action/