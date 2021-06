Frühchen überlebt mit Geburtsgewicht von 340 Gramm

Ärztin: „Ich wusste, erste Wochen werden sehr schwer“

Richard wurde am 5. Juni in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) geboren - der errechnete Geburtstermin wäre am 13. Oktober gewesen. Eine medizinische Komplikation bei der Mutter machte die frühe Geburt nötig. „In ersten Beratungen wurde den Eltern mitgeteilt, dass die Chancen auf ein Überleben bei einer derart frühen Geburt gegen null gehen“, erklärte die behandelnde Ärztin Stacy Kern zu Guinness World Records. „Ich wusste, dass Richards erste Wochen sehr schwer werden würden. Aber wenn er das schaffen konnte, würde er überleben.“