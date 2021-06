18-Jährige kollidiert mit parkendem Fahrzeug

Zwei 18-jährige Mädchen waren auf L274 in Richtung St. Johann unterwegs. Die Lenkerin kam am Ende des Ortsgebietes von der Fahrbahn ab und krachte dabei in eine Hinweistafel sowie in ein am Grünstreifen parkendes Auto. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Mädchen leicht, ein durchgeführter Alkotest bei der Fahrerin verlief negativ. Laut den ersten Zeugenaussagen lenkte ein Hund, der sich ungesichert am Schoss der Beifahrerin befand, die 18-Jährige vor dem Aufprall ab.