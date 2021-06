Lenkerin mit 2,54 Promille durch Lärmschutzwand

Die Lenkerin war auf der B168 von Piesendorf in Richtung Zell am See unterwegs. Als sie im Gemeindegebiet von Fürth über die Begrenzung eines Kreisverkehrs fuhr, hob sie mit ihrem Auto kurz vom Boden ab und prallte anschließend gegen die Lärmschutzwand. Trotz der harten Aufpralls verletzte sich die 24-Jährige nicht, sie wurde aber dennoch zur Sicherheit ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei ihr 2,54 Promille.