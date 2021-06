„Das wird eine Erfolgsgeschichte“

„Wir haben uns auch kritisch auseinandergesetzt – das kann er. Matze bleibt dabei relativ ruhig“, berichtet Zorniger. Die einzige Gefahr aus seiner Sicht: „Er kriegt eine Megachance – wenn er sie nicht nutzt, bedeutet das einen Schlag in seiner Karriere.“ Zorniger fügt aber umgehend an, dass er keinesfalls an ein Scheitern des 33-Jährigen denkt. „Ich glaube, dass das eine Erfolgsgeschichte wird!“