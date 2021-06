Radler flüchtet vor Polizei

Am 19. Juni führten uniformierte Beamte der Fahrradstreife Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrradfahrer durch. Hierbei konnten die Beamten u. a. einen 18-jährigen Radfahrer beobachten, wie dieser nur auf dem Hinterrad durch die stark frequentierte Fußgängerzone in der Getreidegasse fuhr. Als die Beamten den Radfahrer dazu aufforderten anzuhalten, ergriff dieser die Flucht, missachtete in weiterer Folge zahlreiche Verkehrsvorschriften und konnte kurze Zeit später auf Höhe des Franz-Josef-Kais durch die Beamten angehalten werden. Der Fahrradlenker wird wegen zahlreicher Übertretungen nach der StVO bei der Behörde zur Anzeige gebracht.