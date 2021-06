Baby in Tiefgarage: Mutter muss wieder vor Gericht

Besucher fand Baby in letzter Sekunde

In eine Sporttasche gebettet, wollte sie die Kleine in die Babyklappe legen. Doch sie fühlte sich beobachtet – und „deponierte“ ihre Tochter stattdessen in der eiskalten Tiefgarage! Dort lag das hilflose Kind dann fast zwei Stunden lang, ehe es von einem Besucher halb erfroren gefunden wurde – es bestand akute Lebensgefahr! Sofort reagierte der Mann und brachte es zum Krankenhauspersonal. Bald stand fest: Die Kleine ist außer Gefahr.