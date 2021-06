ÖFB-Einsätze: Dragovic springt auf das Stockerl!

Besagtes Debüt bestritt „Drago“ 18-jährig am 6. Juni 2009: Der damalige Teamchef Dietmar Constantini stellte ihn beim 0:1 in der WM-Qualifikation in Serbien gleich in die Startelf. Den ersten seiner beiden Länderspiel-Treffer erzielte Dragovic am 18. November 2014 beim 1:2 im Test gegen Brasilien.