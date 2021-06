Trinkfeste Mazedonier: 75.000 l Bier für 4000 Fans

Bier brachte kein Glück

Unmöglich ist das nicht, gesund allerdings auch nicht - und geholfen hat es auch nicht: Nach zwei Spielen in Bukarest gegen Österreich (1:3) und die Ukraine (1:2) ist schon vor dem letzten Gruppenspiel in den Niederlanden am Montag klar, dass das Turnier für den Fußballzwerg nach drei Partien beendet ist.