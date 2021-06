Pflege und Ausbildung bleiben weiter „Baustelle“

Pflegeassistenz (früher Pflegehelfer) ist – mit kurzer Ausbildung – der Einstiegsberuf in die Pflege. Der Bund will diese Ausbildungsschiene aber offenbar streichen, wogegen sich Hattmannsdorfer mit der OÖVP ausspricht: „Die niedrigen Chargen sollen auslaufen – aber gerade dafür hätten wir die Leute, zum Beispiel Umsteiger in den Pflegeberuf.“