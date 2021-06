Austria: Schmid will mit Trio gleichziehen

Mehr Youngsters für Profis

Wobei Schmid entgegen kommt, dass sich Anspruch und Realität in Favoriten annähern: „Wenn in einem Jahr einige Talente in der Ersten Fuß gefasst, dazu ein, zwei Spieler den Sprung ins Nationalteam geschafft haben, passt es“, so der Neo-Coach, der mittelfristige Entwicklung über kurzfristige Platzierungen stellt, seine offensive Grundidee, an den Kader anpassen will. Mit Assistent Sekerlioglu, zuletzt Coach der U18, sollen mehr Youngsters den Sprung nach oben schaffen - „es kann nicht sein, dass jemand drei, vier Jahre bei den Young Violets spielt.“