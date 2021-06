136 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle

Im Vergleich zu den exakt 200 Neuinfektionen am Vergleichstag der Vorwoche gibt es am Samstag (Stand: 9.30 Uhr) mit 136 zwar deutlich weniger neue Corona-Neuinfektionen zu vermelden, der ersehnte Sprung unter die 100er-Marke ist aber noch ausgeblieben. Die Entspannung der Lage in den Spitälern geht indes weiter: Neun Patienten weniger auf Normalstationen und drei weniger auf Intensivstationen wurden gemeldet.