Glatze bleibt - erste Buhlschaft mit Stoppelfrisur

Natürlich könne man im Theater auch mit einer Perücke arbeiten, erklärt die Mimin, aber eigentlich sei die Frisur der Buhlschaft egal. „Die Rolle kann sich heute doch nicht mehr darüber definieren, was da auf dem Kopf wächst. Die erste Buhlschaft ohne Wallemähne würde mir jedenfalls mehr bedeuten, als die erste Salzburgerin in dieser Rolle zu sein. Das hätte für mich eine Aussagekraft“, sagt die bekennende Feministin Altenberger, die am 17. Juli ihre Festspielpremiere im „Jedermann“ feiern wird..