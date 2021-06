Rätselraten um Pläne im Linzer Franckviertel

Grüne kontern

Diesen Vorwurf lassen die Grünen nicht auf sich sitzen, meint Klubobmann Helge Langer: „Der Bürgermeister hat seit 2008, als er der ÖBB brieflich das städtische Kaufinteresse bekundete, offenbar nicht daran gedacht, sich an das Verkehrsministerium zu wenden, obwohl das damals und bis Ende 2017 in SPÖ-Händen gewesen ist.“ Eine Aussage, die Luger auf die Palme bringt: „Das zeugt von wenig Sachkenntnis. In dieser Zeit war der Verkauf von Bundesimmobilien im Wirtschafts- und im Finanzministerium angesiedelt.“ Abseits des Politgeplänkels rätselt man über die Pläne der Investoren. Aufgrund der Widmung „Sozialer Wohnbau“ muss dieser garantiert sein. Aus dem Büro des zuständigen Stadtrats Hein heißt es: „Wir werden auf finanzielle Interessen von Investoren keine Rücksicht nehmen.“