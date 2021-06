Erster Elektroshuttle im alpinen Tourismusraum

Gelebte Nachhaltigkeit

„Wir verfolgen seit Jahrzehnten konsequent unseren Weg einer schonenden Tourismusentwicklung“, sagt TVB-GF Michaela Gasser-Mark, „der eShuttle ist im alpinen Raum Neuland“. Möglich macht diesen vom Land Tirol und der EU geförderten Schritt die letztjährige Deklaration des Kaunertales zur „Clear Alpine Region“ (CLAR), deren allererste Tat die Herausgabe eines Klimawanderführers in gedruckter und digitaler Form war. Die Kaunertaler sehen in der (Kauner)-Gratwanderung zwischen Umweltschutz und Tourismusentwicklung ihre Chance. „Die Herausforderung der nächsten Jahre ist die gesunde Weiterentwicklung des touristischen Angebotes bei gleichzeitiger Beibehaltung der ursprünglichen Kulturlandschaft“, bestätigt auch TVB-Obmann Armin Falkner die Strategie. Die E-Mobilität soll dabei künftig eine bedeutende Rolle spielen. Ein Konzept, das gerade in der Postpandemiezeit aufgehen könnte. Nicht zufällig wurde das Kaunertal jüngst im Perspektivenforum als „Vorzeigedestination“ bezeichnet.