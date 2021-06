34,1 Grad in Innsbruck und die erste Tropennacht

Mit 34,1 Grad, die bei der Universität in Innsbruck gemessen wurde, war es in der Tiroler Landeshauptstadt um fast einen Grad wärmer als in Schönau an der Enns im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich (33,5 Grad), Landeck (33,2) oder Mayrhofen im Bezirk Schwaz (33,1), die beide ebenfalls in Tirol liegen. Aber auch außerhalb Tirols war es heiß: 32,7 Grad oder ein wenig mehr wurden in Ranshofen/Braunau, Bludenz oder Schärding gemessen.