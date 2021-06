Rache einer Diva und Photoshop-Fails vom Feinsten

Wie oft denken Sie sich beim Lesen der Schlagzeilen „Echt Jetzt?“. In dieser Sendung ist der Name gleich Programm. In der skurrilen Promi-Show von und mit Sasa Schwarzjirg werden jene Themen der Woche zerpflückt, die eigentlich nur noch für Kopfschütteln sorgen. Diesmal zu Gast: Vincent Bueno, Josh., Rose May Alaba und Anna Illenberger. Geplaudert wird unter anderem über Mariah Careys Rache an ihrem Ex-Verlobten und verwirrte Influencer, die mit Photoshop und FIltern offensichtlich nicht umgehen können. Außerdem wird aufgedeckt, wer von den Gästen den ersten Kuss in einem Bordell hatte und wer bei einer Award-Show betrunken vom Barhocker gefallen ist.