Nationale Golf-Titelkämpfe mit Rekord-Preisgeld

Lokalmatadorin zählt zu Favoritinnen

Vor allem der Kampf um die beiden Staatsmeistertitel birgt in diesem Jahr besondere Brisanz. Denn bei den Damen ist erneut Emma Spitz am Start, die nicht nur als Titelverteidigerin an den Start geht, sondern nach ihrem ersten College-Turniersieg in den USA und dem zweiten Platz bei den NCAA Finals mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Österreich zurückgekommen ist. „Ich freue mich wieder zu Hause und vor meinen Eltern, die ich sieben Monate lang nicht gesehen habe, spielen zu können“, sagt die Niederösterreicherin. Die aber erst kurzfristig aus Übersee angereist ist, womöglich mit Jetlag zu kämpfen hat.Mit der Tirolerin Lea Zeitler, Isabella Holpfer (Burgenland) und der Stadt-Salzburgerin Amelie Svejda, die alle drei ebenfalls ein College in den USA besuchen, ist die Konkurrenz um den Titel zudem so groß wie selten zuvor.