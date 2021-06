Motorradlenker (82) stürzte nach Unfall in Bach

Auf Höhe Unterführung in Mösel kam der Pensionist in einer Rechtskurve ins Rutschen und anschließend zu Sturz. Das Motorrad und der 82-Jährige schlitterten unter die Leitschiene. „Der Mann stürzte in Folge in den Bach und trieb etwa 200 Meter ab“, schildert die Polizei. Drei Verkehrsteilnehmer bemerkten den Verunfallten und versuchten ihn aus dem Bach zu bergen. Mit Erfolg. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mittels C11 in das AUKH nach Klagenfurt geflogen.