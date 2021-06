Wenige junge Salzburger melden sich zur Impfung an

Seit Anfang Juni läuft die Anmeldung für die Impfung der Zwölf- bis 20-Jährigen. Vor allem von den jüngeren Salzburgern meldeten sich bis dato wenige zur Covid-Impfung an. 21.546 Zwölf bis 16-Jährige gibt es in Salzburg, mit Stand Dienstag haben sich 1756 davon für eine Impfung online vorgemerkt. Von den 16- bis 20-Jährigen waren es schon 9031. Eigentlich war im Juli eine große Impfaktion geplant – die scheint jedoch bereits in der Planungsphase zu wackeln. So hieß es am Dienstag vom Land, dass die Strategie noch einmal überdacht werde – man sei schließlich auch von den gelieferten Vakzinmengen abhängig.