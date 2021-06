Stürmischer Köhn will die Nummer eins sein

„Zeit hier ganz wichtig“

Köhn, der sich als moderner Torhüter sieht, weil er beidfüßig und stark am Ball ist, will über ein Modell wie 2017/18 nicht nachdenken. Damals fing Stankovic in der Liga, Walke in Cup und Europacup. Köhn: „Mir wäre lieber, alles zu spielen. Die Zeit jetzt hier in Salzburg ist für meine Karriere ganz wichtig - und ich bin bereit!“