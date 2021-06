Theatersommer steht in den Startlöchern

Theaterzeit Freistadt: In der großen Messehalle in Freistadt gibt es genug Platz, um mit Sicherheitsabstand die Theaterzeit Freistadt zu genießen. Am Programm steht eine Uraufführung: „Das Schloss WestWest“ von Ulf Dückelmann ist ein Stück frei nach Kafkas unvollendetem Roman „Das Schloss“. Am 16. Juli ist Premiere, und es wartet zudem ein Rahmenprogramm auch zum 800-Jahre-Jubiläum Freistadts.