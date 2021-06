Erstmals Nachwuchs für Brillen-Pinguine

Kurz nach dem Schlupf war das erste Pinguin-Küken des Zoo Salzburg noch sehr klein und wohl kaum schwerer als 100 Gramm. Dank der Fürsorge von Dorie und Samaki, die ihren Nachwuchs mit hervorgewürgtem Fischbrei füttern, hat das Küken nicht nur an Gewicht zugelegt, sondern ist auch ordentlich gewachsen. Außerdem ist es von einem braunen Daunenfederkleid bedeckt. Die braunen Daunen wird das Küken in den kommenden Wochen verlieren, erkennbar dunklere Federn bekommen und dann aus der Bruthöhle - beziehungsweise aus der angefertigten Brutbox - ausziehen. „Das wird dann auch der Zeitpunkt sein, an dem der Pinguin-Nachwuchs für die Besucher zu sehen sein wird“, weiß Sabine Grebner. Nachdem zuerst das Ei von den Pinguin-Eltern etwa 40 Tage ausgebrütet wurde, umsorgen sie das geschlüpfte Küken etwa 30 Tage besonders liebevoll. Richtig flügge werden Brillenpinguin-Küken erst mit etwa 85 Tagen.