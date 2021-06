Ein neuer Chef für die rote Abwehr

Mit Pfeifer, Zündel, Kozissnik, Schellnegger, Tschernegg, Hackinger, Mihajlovic und Zubak sind acht Mann weg - umso erleichterter war GAK-Manager Didi Elsneg, dass er nach dem Trainingsstart einen gewichtigen Bundesliga-Transfer vermelden konnte: „Michael Huber hat knapp 300 Profispiele in den Beinen, ist mit St. Pölten aufgestiegen - und bei seiner Größe dürfen wir hoffen, dass er uns auch vorne per Kopf ein paar reinhaut. Er ist genau die Führungsfigur in der Abwehr, die wir gesucht haben.“