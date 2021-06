Überraschter Gesichtsausdruck macht Katze zum Star

Natalia Zhdanova (40) fand den schwachen und kränklichen Kater „Fedya“ vor fast zwei Jahren in ihrem Hinterhof. Da war der Vierbeiner erst wenige Tage alt und noch völlig hilflos. Zudem waren seine Hinterbeine schief, die Augen falsch ausgerichtet. Natalia aber schloss das kleine Fellknäuel sofort in ihr Herz. Nun avanciert „Fedya“ zum Internetstar, scheint er doch permanent überrascht - bzw. erschrocken - in die Welt zu blicken.