Aus Lacke getrunken: Kind fast verdursten lassen

Das Mädchen, damals sieben Jahre alt, konnte nicht einmal mehr die Stufen in ihrer Volksschule hinaufsteigen. Es war zu schwach. Knapp 13 Kilogramm wog es - genau so viel, wie es im Alter von 15 Monaten gewogen hatte, als es zur Pflegemutter nach Niederösterreich gekommen war. Ein Prozess in St. Pölten, der fassungslos macht. Und viele Fragen offen lässt.