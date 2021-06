Niedrigste Zahl seit August: 112 Neuinfektionen

Der positive Trend hält weiter an und hat zu Wochenbeginn sogar einen deutlichen Knick nach unten gemacht: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 112 Neuinfektionen verzeichnet - das ist der niedrigste Stand seit 10. August 2020. Letzte Woche waren es 279 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich seit dem Vortag um einen.