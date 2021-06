Der Nino aus Wien spielt beim poolbar Festival

Von 8. Juli bis 15. August ist in Feldkirch wieder das poolbar Festival am Start. Mit dabei ist heuer auch Der Nino aus Wien. Er wird seinen absolut legendären Sound ins Reichenfeldareal bringen. Nicht weniger legendär, aber weniger musikalisch sind die Science Busters, die ebenfalls am 12. August in Feldkirch auftreten werden. Weitere Headliner des Festivals sind Alice Phoebe Lou, The Notwist, Keziah Jones, Stermann & Grissemann, Patrice und die Mighty Oaks. Tickets sind seit 13. Juni erhältlich.