Staatsbürgerschaft wegen Strafzetteln abgelehnt

Der Mann ist in Schwarzach geboren, verheiratet, hat ein Kind und ist gut in die Gesellschaft integriert. Trotzdem wird dem Pinzgauer die österreichische Staatsbürgerschaft verweigert – wegen sieben Strafzetteln, die er in den vergangenen fünf Jahren als Berufskraftfahrer kassierte. Dabei handelt es sich eher um Lappalien: Einmal fuhr er beim Anliefern gegen die Einbahn, einmal um 16 Stundenkilometer zu schnell. Die höchste Strafe beläuft sich auf 120 Euro.