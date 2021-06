Amalia verzichtet auf 1,6 Mio. Euro pro Jahr

Mit ihrem 18. Geburtstag im Dezember stehen Prinzessin Amalia 1,6 Millionen Euro im Jahr zu. Doch die hübsche 17-Jährige will vorerst davon nichts wissen. Während ihrer Studienzeit will sie nämlich auf die staatliche Zulage verzichten, wie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag mitteilte.