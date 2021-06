„Alarm, es brennt“: Hilfe aus der Luft

Er ist dann zur Stelle, wenn Hilfe am Boden nicht mehr möglich ist: der Flugdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Gestern haben die Einsatzkräfte wieder den Ernstfall geprobt. Das Übungsszenario war: In der Nähe der „Eibl-Teichhütte“ in Türnitz, Bezirk Lilienfeld, standen große Waldflächen in Brand. Zudem waren Ausflügler in den Flammen eingeschlossen.