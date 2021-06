Gern zu Gast im Waldviertler Disco-Tempel

Die EVE-Bar wurde von Ewald Eschelmüller, der dort zuvor ein Vierteljahrhundert als Barchef gearbeitet hat, im Mai 2019 von Disco-Urgestein Günther Hofmann gekauft. Nachdem die Bar im Stil Hofmanns weitergeführt wurde, lief sie bis zum Lockdown im März wieder gut an. Seither mehren sich die Gerüchte um das Nachtgastronomie-Lokal in Vitis, das vor Corona Gäste auch außerhalb des Waldviertels, etwa aus Oberösterreich, St. Pölten, Hollabrunn oder Tulln, begrüßen konnte. Neben dem Gerede über den falschen Lagerhaus-Kauf kam auch das Gerücht auf, dass Eschelmüller das Lokal wieder an den ehemaligen Besitzer zurückverkauft habe.