Ein musikalischer „Sturm“ mit drei Schauspielstars

Jean Sibelius hat in seiner Bühnenmusik zu Shakespeares „Sturm“ die volle Bandbreite an Emotionen und Musikstilen verarbeiten können. Von der urigen Polka bis hin zum ätherischen Tanz der Luftgeister, vom Sturm zu Beginn bis hin zum fast weihevollen Happy-End - in dieser Musik findet sich alles in einem oft atemberaubenden Mix. Roland Kluttig behält dennoch souverän die Oberhand, führt die keck mit Federn geschmückten Musiker der Grazer Philharmoniker durch die Klippen und Untiefen der Partitur, zelebriert das Feine so gekonnt wie das Derbe. Und sein Orchester folgt ihm mit großer Spielfreude auf diesem Weg. So wie auch der Chor bei seinem kurzen Einsatz.