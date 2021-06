Martin Hinteregger vermisst noch das EURO-Feeling

Die laufende Fußball-EM ist in vielfacher Hinsicht eine spezielle. Zum einen sind die Spielorte quer über den Kontinent verteilt, zum anderen lässt die Corona-Pandemie keine unbeschwerte Reisetätigkeit der Fans zu. Wohl auch deshalb hatte sich bei Martin Hinteregger zumindest bis Freitagabend noch kein großes Kribbeln eingestellt, wie er beim letzten ÖFB-Training in Seefeld vor dem Abflug am Samstag nach Bukarest zum Spiel gegen Nordmazedonien erzählte.