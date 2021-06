Bilanzskandal: Brauns Frau sagte als Zeugin aus

In der Freizeit zur Familie

Und so schilderte sie als Zeugin, dass ihr Mann beruflich in München gewesen sei, am Wochenende fuhr er meist zu Frau und Tochter nach Wien. Auch das Kitzbüheler Domizil spielte im Leben der einst Superreichen eine Rolle, er hatte dort bis zuletzt den Hauptwohnsitz gemeldet. „Wohin ginge Ihr Mann denn, wenn er jetzt aus der U-Haft entlassen würde?“, wollte der Richter wissen. „Zur Zukunft kann ich nichts sagen – wohl zu mir nach Wien.“ Braun selbst war bereits per Video in der U-Haft zum „Wohnsitz-Karussell“ einvernommen worden.