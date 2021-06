Wer wird Europameister?

Mit dem 11.6 starte nach langem Warten endlich die langersehnte Europameisterschaft. Quer durch Europa werden dieses Mal die Partien ausgetragen und den Beginn macht die Türkei, welche gegen die italienische „Squadra Azzurra“ in deren Heimat Rom antritt. Spannend wird es für Österreich, sobald die Gruppe C spielt. Mit den Niederlanden, der Ukraine und Nordmazedonien hat Österreich in der Gruppenphase ein machbares, wenn auch nicht ganz einfaches, Los gezogen. Aber auch zahlreiche andere Partien versprechen Hochkaräter zu werden, wie die „Todesgruppe“ F mit den Favoriten Deutschland und Frankreich, dem amtierenden Europameister Portugal und den Ungarn zeigt. Was sind Ihre Erwartungen an die diesjährige Europameisterschaft und wie weit kann es die Mannschaft von Franco Foda schaffen? Diskutieren Sie mit anderen Usern und dem Community Team über das sportliche Highlight des Jahres. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und interessante Diskussionen.