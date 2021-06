Werner Kogler: „Miriam ist mein Sonnenschein“

„Der Werner ist mein bester Freund“

„Der Werner ist mein bester Freund“, sagt Miriam. Er schätzt an ihr: „Die Offenheit und Ehrlichkeit, die man ja sonst oft vermisst bei Menschen. Sie sagt, was sie denkt. Gut, das tu ich ja auch“, findet er Gemeinsamkeiten und bewundert, „dass sie in vielen Dingen viel besser ist als ich. Wenn ich wissen will, welchen Zug oder Bus ich nehmen muss, dann frag ich sie. Miriam kennt sich da super aus.“