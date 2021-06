Weißensee: Bergbahn investiert in Radsport

„Um mögliche Unfälle und gefährliche Situationen auf dem Wander- und Forstweg künftig zu vermeiden, haben wir die beliebte Biker-Strecke verlegt und verlängert, damit Radfahrer und Wanderer ihre eigene sichere Route haben und sich nicht mehr in die Quere kommen“, erklärt Christian Pospisil, der Betriebsleiter der Weißensee-Bergbahn. So wurde also der Naggl-Trail für die Mountainbiker um etwa zwei Kilometer erweitert und erneuert.