Polizei stoppt rücksichtslosen Drogenlenker

Nach Anrufen der gefährdeten Autofahrer machte sich eine Polizeistreife an die Verfolgung. Sie konnte den Verkehrsrowdy stellen und bei der Ausfahrt Hallein anhalten. Der 32-jährige Lenker wirkte bei der Kontrolle beeinträchtigt - ein Alkotest verlief negativ, der Drogentest schlug jedoch an. Die amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit des Pongauers. Er musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wird angezeigt.