Eröffnungsspiel: Italien bangt um Mittelfeldmann

Italien bangt einen Tag vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei um den angeschlagenen Mittelfeldspieler Lorenzo Pellegrini. Der 24-Jährige von der AS Roma habe sich im Training an der Oberschenkelmuskulatur verletzt, bleibe nach Untersuchungen am Donnerstag aber zunächst bei der Mannschaft, teilte Italiens Fußball-Verband mit.