EHC Lustenau: Martin Grabher-Meier hört auf

Nach 21 Saisonen in den beiden höchsten Ligen Österreichs bzw. in den länderübergreifenden Ligen beendet „Rasta“ nun seine aktive Eishockey-Karriere. In der Saison 2000/2001 stand der gebürtige Lustenauer erstmals im Kader des EHC. Neben drei Meistertiteln in der EBEL war er auch 12 Mal für die österreichische Nationalmannschaft im Einsatz. Die Familie sowie die Firma Stanztech, in der er als Geschäftsführer tätig ist, treten nun in den Focus des sympathischen Lustenauers.