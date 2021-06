Chaos rund um Parktickets bei den Badeseen

„Wir haben auf diese Entscheidung überhaupt keinen Einfluss, bedauern aber die Situation.“ Feldkirchens Bürgermeister David Allerstorfer hat sich schon den Unmut einiger Besucher der Badeseen anhören müssen. Denn: Wer eine Saisonkarte für das Parken an den insgesamt fünf Seen lösen will, muss sich entscheiden, ob er jene Flächen des Landes oder der privatbetriebenen „Seeseitn“ nutzen will.