Leo Fellinger: Fotokunst trifft Sprachwitz

Lesungen & Ausstellungen

- In Wagrain wird heute, Donnerstag (19 Uhr) im Waggerl Haus Museum mit einer Lesung des Autors eine Leo-Fellinger-Ausstellung eröffnet.

- Auch in Seekirchen liest Leo Fellinger zur Ausstellungseröffnung: am Freitag um 19 Uhr im Emailwerk (ausgebucht, aber im YouTube-Livestream).