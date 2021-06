Tierheim Brunn muss sich neues Zuhause suchen

Suche nach Ersatz

Nun beginnt daher die Suche nach einem Ersatz für das 9000 Quadratmeter große Areal. „Ein alter Hof, den wir herrichten könnten, wäre toll“, so Tierheimleiterin Beatrice Schneider. „Beim Umbau würden wir helfen“, kündigt Petrovic Unterstützung an. Sie versichert zudem, dass man am „Tag X“ für jedes Tier einen Platz finden werde, sollte es noch kein neues Areal geben.