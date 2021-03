Pacht-Erhöhung: Tierheim Brunn steht vor dem Aus

„Die Erhöhung hat uns wie ein Blitzschlag getroffen. Und das mitten in der Corona-Krise“, ist Schneider fassungslos. Dreieinhalb Mal so viel muss das Tierheim Brunn nun für die rund 9000 Quadratmeter bezahlen. „Dabei war das Geld vorher auch schon knapp.“ Die Zukunft der Hunde, Ziegen, Schafe, Schweine und Co. - am Tierheim ist auch ein Gnadenhof angeschlossen - ist ungewiss. „Wir führen Gespräche, suchen ein neues Grundstück in der Region. Aber das ist schwierig“, so Schneider.