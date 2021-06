Talente spielten bei Prima la Musica groß auf

Hervorragend abgeschnitten haben die NÖ-Teilnehmer beim Bundesbewerb von Prima la Musica in Salzburg. Katharina Paul, Elisabeth Aichberger und Kerstin Steinbauer wurden in ihren Kategorien sogar zu den Besten Österreichs gekürt. Ein Zeichen dafür, dass in den heimischen Musikschule Top-Arbeit geleistet wird.