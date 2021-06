38-Jährige kollidierte beim Ausparken mit Bus

Am Dienstagabend kam es in Neumarkt am Wallersee zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 38-jährige Flachgauerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau wollte gerade ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke fahren, da kollidierte sie mit einem Bus. Durch die Kollision wurden außerdem zwei am Straßenrand parkende Pkw beschädigt.