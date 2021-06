Gemälde von Markus Pernhart erzielte Rekordpreis

Das vierteilige und knapp acht Meter lange Gebirgspanorama der Koralpe war über mehrere Generationen in Familienbesitz. Laut Dorotheum könnte es ein direktes Auftragswerk an Markus Pernhart von der Familie gewesen sein und befand sich über viele Jahr in einem Anwesen an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark. „Die jetzigen Erben hatten überhaupt keine Ahnung, was das ist, wer es gemacht hat und was dargestellt wird“, erklärte Kunsthistorikerin Dimitra Reimüller vom Dorotheum in Wien. Dargestellt wird der Berggrat der Koralpe - und das topografisch genau.