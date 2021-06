HIER lösen ÖFB-Stars Thomas Müller und Co. ab

Das ÖFB-Team weilt vorerst bis Samstag - dem Tag der Abreise zum EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien in Bukarest - in Tirol, wird aber auch zwischen den Partien jeweils dorthin zurückkehren. Trainiert wird in der Nähe des Hotels in Seefeld und im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck. „Wir finden hier optimale Trainingsbedingungen vor“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.